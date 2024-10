Termo accesi per 14 ore in tutto il Trentino (Di martedì 15 ottobre 2024) Da oggi, martedì 15 ottobre, si può accendere il riscaldamento per 14 ore al giorno, tra le 5 e le 23. L’accensione degli impianti termici nelle abitazioni è legata alla quota sul livello del mare in cui si trova l’edificio interessato. La zona climatica “F” individua gli edifici sopra i 430 Trentotoday.it - Termo accesi per 14 ore in tutto il Trentino Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da oggi, martedì 15 ottobre, si può accendere il riscaldamento per 14 ore al giorno, tra le 5 e le 23. L’accensione degli impianti termici nelle abitazioni è legata alla quota sul livello del mare in cui si trova l’edificio interessato. La zona climatica “F” individua gli edifici sopra i 430

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stangata del gas per i termosifoni accesi? I consigli per risparmiare - In sostegno degli italiani c’è anche il cosiddetto bonus casa. Quindi per risparmiare sono due le possibilità: accensione costante, ma non a gradi importanti oppure utilizzare una temperature elevata, ma non tenerli in funzione per tutto il giorno. Più la temperatura è alta e maggiore è naturalmente la spesa. (Cityrumors.it)

Riscaldamento - termosifoni accesi dal 15 ottobre nelle zone più fredde. La guida al risparmio - Chi non effettua la manutenzione del proprio impianto rischia una multa a partire da 500 euro. Provincia di Lucca Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa ... (Lanazione.it)

Termosifoni accesi e stangata gas : le stime sui costi - i consigli per risparmiare - (Adnkronos) – Freddo, quanto ci costi? In vista dell’accensione dei termosifoni, Facile.it ha stimato che con le attuali tariffe del… L'articolo Termosifoni accesi e stangata gas: le stime sui costi, i consigli per risparmiare proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)