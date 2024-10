Tentò una rapina a un gioielliere nel 2023, finisce in carcere (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di un tentativo di rapina aggravata e di tentato omicidio nei confronti di un gioielliere di San Cipriano Picentino (Salerno), l’uomo arrestato oggi dai carabinieri della compagnia di Salerno e della stazione di San Cipriano Picentino. La misura è divenuta esecutiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. Secondo la ricostruzione del Tribunale del Riesame, l’uomo – originario della provincia di Napoli – in concorso con altre persone, tra cui un minorenne, nel settembre 2023 avrebbe tentato di rapinare ed uccidere il gioielliere. Le indagini avevano già portato a giugno scorso all’esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti di altre due persone (tra cui il minore) per gli stessi fatti. L'articolo Tentò una rapina a un gioielliere nel 2023, finisce in carcere proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Tentò una rapina a un gioielliere nel 2023, finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di un tentativo diaggravata e di tentato omicidio nei confronti di undi San Cipriano Picentino (Salerno), l’uomo arrestato oggi dai carabinieri della compagnia di Salerno e della stazione di San Cipriano Picentino. La misura è divenuta esecutiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione. Secondo la ricostruzione del Tribunale del Riesame, l’uomo – originario della provincia di Napoli – in concorso con altre persone, tra cui un minorenne, nel settembreavrebbe tentato dire ed uccidere il. Le indagini avevano già portato a giugno scorso all’esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti di altre due persone (tra cui il minore) per gli stessi fatti. L'articolounaa unnelinproviene da Anteprima24.it.

