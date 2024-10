Tennis: Torneo Ningbo. Errani eliminata al primo turno (Di martedì 15 ottobre 2024) La romagnola ha ceduto all'esordio in due set alla britannica Boulter Ningbo (CINA) - Nulla da fare per Sara Errani nel main draw del "Ningbo Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Ningbo. Errani eliminata al primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La romagnola ha ceduto all'esordio in due set alla britannica Boulter(CINA) - Nulla da fare per Saranel main draw del "Open", WTA 500 dotato di un montepremi di 922.573 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Ningbo - Sara Errani ko con Katie Boulter in un match a lungo rimandato per la pioggia - Dopo la prima palla break salvata però, si va negli spogliatoi a causa del maltempo. Protagonista più la pioggia che Sara Errani nel primo turno del torneo WTA di Ningbo, in Cina: la tennista bolognese si è arresa con il punteggio di 6-3 6-2 a Katie Boulter, salutando il tabellone principale al primo turno. (Oasport.it)

Wta Ningbo 2024 : Errani fuori al primo turno - passa Boulter in due set - The post Wta Ningbo 2024: Errani fuori al primo turno, passa Boulter in due set appeared first on SportFace.  A fare la differenza nel primo set è stato il break arrivato nel quinto gioco, dopo il quale la bolognese non è più riuscita a reagire. Per l’inglese di Leicester ora ci sarà la sfida contro la testa di serie numero 6 del torneo, la brasiliana Beatriz Haddad Maia. (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 - Errani-Boulter interrotta per pioggia : tutti gli aggiornamenti - Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Al momento dello stop, il punteggio era di 2-2, con la britannica che aveva a disposizione due palle break. . The post Wta Ningbo 2024, Errani-Boulter interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti appeared first on SportFace. Il match tra Sara Errani e Katie Boulter, valido per il primo turno del Wta di Ningbo 2024, è stato interrotto a causa ... (Sportface.it)