Stellantis Italia riparte da Antonella Bruno, chi è la nuova dirigente (Di martedì 15 ottobre 2024) La crisi del settore auto in Italia ha portato il Gruppo Stellantis a cambiare la propria organizzazione manageriale, nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi. E dopo aver annunciato il turnover per migliorare la performance sotto la guida di Carlos Tavares, è arrivato l’annuncio del nuovo Managing Director di Stellantis in Italia, che sarà Antonella Bruno. Nuovo Managing Director per Stellantis Un nuovo responsabile delle attività Italiane per Stellantis che, con effetto immediato a partire da lunedì 14 ottobre, sarà Antonello Bruno. Una figura di spicco nel quadro dirigenziale del Gruppo, che avrà il compito di riportare in alto il nome del brand per cercare di trovare le soluzioni per l’uscita dalla crisi del settore automotive. Quifinanza.it - Stellantis Italia riparte da Antonella Bruno, chi è la nuova dirigente Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La crisi del settore auto inha portato il Gruppoa cambiare la propria organizzazione manageriale, nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi. E dopo aver annunciato il turnover per migliorare la performance sotto la guida di Carlos Tavares, è arrivato l’annuncio del nuovo Managing Director diin, che sarà. Nuovo Managing Director perUn nuovo responsabile delle attivitàne perche, con effetto immediato a partire da lunedì 14 ottobre, sarà Antonello. Una figura di spicco nel quadro dirigenziale del Gruppo, che avrà il compito di riportare in alto il nome del brand per cercare di trovare le soluzioni per l’uscita dalla crisi del settore automotive.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antonella Bruno managing director di Stellantis per l’Italia - A fine 2007 è entrata in Fiat come Product Director per Croma e Bravo, per poi guidare il lancio della Fiat Freemont nel 2011. Antonella Bruno è nominata managing director di Stellantis Italia, con effetto immediato. Nel suo nuovo incarico, riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, chief Operating officer Enlarged Europe di Stellantis, e sarà responsabile delle operazioni italiane per i ... (Ildenaro.it)

Stellantis - chi è Antonella Bruno - la nuova managing director in Italia - Tra gli altri ruoli, l’incarico di responsabile per l’Europa di Jeep ricoperto dal 2020 al 2021, anno in cui è passata in Peugeot, sempre nel gruppo Stellantis. In questo momento delicato di transizione, anche nel nostro Paese, c’è bisogno del contributo di tutti e sarà un onore offrire anche il mio nell’interesse dei nostri colleghi, della nostra rete e dei nostri clienti consapevoli del valore ... (Lettera43.it)

Stellantis - la Lega chiede conto dei fondi pubblici incassati in Italia e investiti all’estero - Il Carroccio vuole scoprire quanto denaro pubblico il gruppo automobilistico ha incassato in Italia e come lo ha utilizzato. (Ilgiornale.it)