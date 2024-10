Simulation Center, Urso “Importante impulso a didattica e imprese” (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “È Importante per l’impulso alla didattica e alla migliore formazione di coloro che saranno gli operatori del futuro ma anche per il rapporto continuativo con le start-up, le piccole e medio imprese e con coloro che sviluppano, e sempre più dovranno farlo, innovazione e tecnologia”. Lo ha affermato il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Simulation Center del Campus Bio-Medico di Roma, avvenuto contestualmente alla cerimonia di apertura dell’anno accademico. “È un centro che guarda al futuro e per questo il nostro ministero è in campo con tutti gli strumenti di supporto nelle tecnologie abilitanti”.(ITALPRESS) xl5/trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Simulation Center, Urso “Importante impulso a didattica e imprese” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Èper l’allae alla migliore formazione di coloro che saranno gli operatori del futuro ma anche per il rapporto continuativo con le start-up, le piccole e medioe con coloro che sviluppano, e sempre più dovranno farlo, innovazione e tecnologia”. Lo ha affermato il Ministro dellee del made in Italy Adolfo, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovodel Campus Bio-Medico di Roma, avvenuto contestualmente alla cerimonia di apertura dell’anno accademico. “È un centro che guarda al futuro e per questo il nostro ministero è in campo con tutti gli strumenti di supporto nelle tecnologie abilitanti”.(ITALPRESS) xl5/trl/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

