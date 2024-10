Senato approva ddl sullo sciacallaggio (Di martedì 15 ottobre 2024) 19.15 L'aula di Palazzo Madama ha approvato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti, il disegno di legge che introduce nell'ordinamento giuridico italiano la specifica aggravante dello sciacallaggio. Il ddl, il cui testo va ora alla Camera dopo un emendamento in commissione Giustizia del Senato, prevede il carcere fino a 12 anni e multe fino a 5000 euro a chi commette azioni "di furto o di saccheggio" nei confronti di persone o luoghi colpiti da calamità . A favore votano AVS e IV, astenuto il M5S. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 19.15 L'aula di Palazzo Madama hato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti, il disegno di legge che introduce nell'ordinamento giuridico italiano la specifica aggravante dello. Il ddl, il cui testo va ora alla Camera dopo un emendamento in commissione Giustizia del, prevede il carcere fino a 12 anni e multe fino a 5000 euro a chi commette azioni "di furto o di saccheggio" nei confronti di persone o luoghi colpiti da calamità . A favore votano AVS e IV, astenuto il M5S.

