Anteprima24.it - Scontro tra un camion e autovettura, ferito un 87enne alla guida

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona è rimasta ferita, questa mattina a San Giorgio del Sannio a seguito di un incidente stradale. A scontrarsi, all’incontro tra via Manzoni e viale Spinelli, un mezzo pesante e un’. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’, untrasportato in codice giallo al Fatebenefratelli che proveniva da via Manzoni. Sul posto le forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi e il personale della Misericordia che ha trasportato l’anziano in ospedale. L’anziano lamentava varie contusionispclavicola. L'articolotra ununproviene da Anteprima24.it.