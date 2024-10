Scerbatura, da domani chiusura notturna per la galleria San Jachiddu (Di martedì 15 ottobre 2024) Dalle ore 21.30 di domani, mercoledì 16 ottobre, e sino alle 6 di giovedì 17, dalle 21.30 di giovedì 17 sino alle 6 di venerdì 18 e dalle 21.30 di venerdì 18 sino alle 6 di sabato 19 ottobre sarà istituito il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria San Jachiddu, di Messinatoday.it - Scerbatura, da domani chiusura notturna per la galleria San Jachiddu Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dalle ore 21.30 di, mercoledì 16 ottobre, e sino alle 6 di giovedì 17, dalle 21.30 di giovedì 17 sino alle 6 di venerdì 18 e dalle 21.30 di venerdì 18 sino alle 6 di sabato 19 ottobre sarà istituito il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, nellaSan, di

