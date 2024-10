Sbarco di migranti a Crotone, fermati due scafisti uzbeki (Di martedì 15 ottobre 2024) La polizia é giunta all'individuazione dei due scafisti grazie all'analisi dei telefoni cellulari in loro possesso ed alle dichiarazioni rilasciate dai migranti Imolaoggi.it - Sbarco di migranti a Crotone, fermati due scafisti uzbeki Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La polizia é giunta all'individuazione dei duegrazie all'analisi dei telefoni cellulari in loro possesso ed alle dichiarazioni rilasciate dai

