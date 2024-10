Sampdoria, 168 giorni dopo riecco Pedrola: dove lo impiegherà Sottil? (Di martedì 15 ottobre 2024) dopo 168 giorni e 33 partite saltate, finalmente è il momento di rivedere Estanis Pedrola con la maglia della Sampdoria. A Cesena l`attaccante Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024)168e 33 partite saltate, finalmente è il momento di rivedere Estaniscon la maglia della. A Cesena l`attaccante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scorsese in Sicilia, il Palermo lo omaggia con una maglia speciale – FOTO - Martin Scorsese ha ricevuto dal Palermo una maglia speciale durante il viaggio in Sicilia del cineasta italoamericano: il messaggio sui socia Martin Scorsese in questi giorni è in Italia: il regista ... (calcionews24.com)

Sampdoria, Pedrola è pronto: sarà convocato per il Cesena - Sampdoria, Estanis Pedrola torna a disposizione del tecnico Sottil per la trasferta contro il Cesena: tutti i dettagli Finalmente ci siamo, Estanis Pedrola torna dopo centosessantotto giorni a disposi ... (sampnews24.com)

SOCIAL – Sampdoria, Marco Silvestri pomeriggio tra famiglia e tradizioni. Il post - Sui social, il portiere della Sampdoria Marco Silvestri ha mostrato ciò che ha fatto nei due giorni liberi concessi da Andrea Sottil. Approfittando dei due gi ... (clubdoria46.it)