Riccardo Bossi chiede il processo con rito abbreviato: “Non aveva diritto al reddito di cittadinanza” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il figlio di Umberto Bossi, condannato in passato per truffa e insolvenza fraudolenta, ha ricevuto illecitamente dallo Stato italiano oltre 12mila euro in 43 mensilitĂ fra il 2020 e il 2023. Fanpage.it - Riccardo Bossi chiede il processo con rito abbreviato: “Non aveva diritto al reddito di cittadinanza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il figlio di Umberto, condannato in passato per truffa e insolvenza fraudolenta, ha ricevuto illecitamente dallo Stato italiano oltre 12mila euro in 43 mensilitĂ fra il 2020 e il 2023.

Riccardo Bossi rinviato a giudizio : l’accusa è false attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza - . Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2023, il primogenito del Senatur fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, avrebbe incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. E, quando aveva presentato i documenti per la richiesta della misura di sostegno, il contratto di affitto era già stato risolto. (Ilgiorno.it)

Riccardo Bossi a processo per false attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza - 800 euro. 800 euro di rdc Stando a quanto ricostruito da Calcaterra, il figlio del senatur avrebbe percepito 280 euro ogni mese per 43 mensilità , per un ammontare complessivo di 12. Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2023 l’imputato ha incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Riccardo Bossi avrebbe percepito indebitamente 12. (Lettera43.it)

