Rapine a Roma: due giovani derubati in circonvallazione Ostiense, arrestati i responsabili (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Due giovani Romani, rispettivamente di 18 e 20 anni, sono stati vittime di Rapine in successione mentre si trovavano a circonvallazione Ostiense. I malviventi, minacciando le vittime con un coltello, hanno portato via oggetti di valore tra cui scarpe firmate e smartphone. Questo episodio di cronaca ha messo in moto un’immediata risposta delle forze dell’ordine, i Carabinieri, che sono riusciti a individuare e arrestare i presunti autori grazie alle descrizioni fornite. L’episodio di rapina Nella serata di ieri, intorno alle 21:30, due ragazzi di Roma stavano percorrendo la circonvallazione Ostiense quando sono stati avvicinati da due giovani, armati di un coltello. Sotto la minaccia dell’arma, il primo ragazzo ha subito il furto delle sue scarpe firmate e dello smartphone, mentre il secondo è stato derubato del proprio telefono cellulare. Gaeta.it - Rapine a Roma: due giovani derubati in circonvallazione Ostiense, arrestati i responsabili Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dueni, rispettivamente di 18 e 20 anni, sono stati vittime diin successione mentre si trovavano a. I malviventi, minacciando le vittime con un coltello, hanno portato via oggetti di valore tra cui scarpe firmate e smartphone. Questo episodio di cronaca ha messo in moto un’immediata risposta delle forze dell’ordine, i Carabinieri, che sono riusciti a individuare e arrestare i presunti autori grazie alle descrizioni fornite. L’episodio di rapina Nella serata di ieri, intorno alle 21:30, due ragazzi distavano percorrendo laquando sono stati avvicinati da due, armati di un coltello. Sotto la minaccia dell’arma, il primo ragazzo ha subito il furto delle sue scarpe firmate e dello smartphone, mentre il secondo è stato derubato del proprio telefono cellulare.

