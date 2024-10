Quindicenne accoltellato nella notte. L’aggressione forse per gelosia (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono le indagini per fare chiarezza sulL’aggressione, culminata con il suo accoltellamento, subita da un 15enne nella zona di Pian di Massiano. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, dopo essere stato al luna park, si sarebbe diretto verso la fermata dell’autobus insieme a un’amica. Sarebbe stato, quindi, raggiunto e accerchiato da altri due ragazzi, presumibilmente coetanei, che senza particolare indugio lo avrebbero aggredito a calci e pugni per poi ferirlo all’addome con una coltellata, sferrata, sempre in base a quanto ricostruito, da uno dei due aggressori. Dopo il pestaggio, i due si sarebbero allontanati non prima di essersi impossessati anche del marsupio della vittima, facendo perdere le loro tracce, almeno al momento. Lanazione.it - Quindicenne accoltellato nella notte. L’aggressione forse per gelosia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono le indagini per fare chiarezza sul, culminata con il suo accoltellamento, subita da un 15ennezona di Pian di Massiano. L’episodio si è verificatotra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, dopo essere stato al luna park, si sarebbe diretto verso la fermata dell’autobus insieme a un’amica. Sarebbe stato, quindi, raggiunto e accerchiato da altri due ragazzi, presumibilmente coetanei, che senza particolare indugio lo avrebbero aggredito a calci e pugni per poi ferirlo all’addome con una coltellata, sferrata, sempre in base a quanto ricostruito, da uno dei due aggressori. Dopo il pestaggio, i due si sarebbero allontanati non prima di essersi impossessati anche del marsupio della vittima, facendo perdere le loro tracce, almeno al momento.

