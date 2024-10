Pro Vita Famiglia: nomina di Spano è indecenza politica (Di martedì 15 ottobre 2024) «La promozione di Francesco Spano a Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura Alessandro Giuli è un’indecenza politica che tradisce il patto di coerenza tra la maggioranza di Governo e gli elettori, che non hanno votato Fratelli d’Italia per veder tornare in un ruolo chiave un funzionario di area Pd travolto dallo scandalo dei finanziamenti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «La promozione di Francescoa Capo di Gabinetto del Ministro della Cultura Alessandro Giuli è un’che tradisce il patto di coerenza tra la maggioranza di Governo e gli elettori, che non hanno votato Fratelli d’Italia per veder tornare in un ruolo chiave un funzionario di area Pd travolto dallo scandalo dei finanziamenti

