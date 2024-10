Perché per la donna può essere più difficile donare il sangue (Di martedì 15 ottobre 2024) Pochi minuti di tempo. Eppure possono sembrare un’eternità, da incastrare tra gli impegni di lavoro e le responsabilità in famiglia. E così a volte si rinuncia, anche se si avrebbe la volontà di un atto importante per la salute degli altri. Esiste una differenza di genere nelle donazioni di sangue, che va oltre la disponibilità della persona e la percezione dell’importanza di questa fondamentale misura di solidarietà. Perché la donazione di sangue, e ovviamente delle cellule che possono da esso essere tratte, può rappresentare una vera e propria terapia per chi soffre di malattie che comportano la necessità di disporre di questa cura. Solo per che la donna è più difficile. Lo confermano i dati di “Globuli Rosa, indagine commissionata dal Centro Nazionale sangue nell’ambito della Campagna “Dona Vita, dona sangue”. Dilei.it - Perché per la donna può essere più difficile donare il sangue Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pochi minuti di tempo. Eppure possono sembrare un’eternità, da incastrare tra gli impegni di lavoro e le responsabilità in famiglia. E così a volte si rinuncia, anche se si avrebbe la volontà di un atto importante per la salute degli altri. Esiste una differenza di genere nelle donazioni di, che va oltre la disponibilità della persona e la percezione dell’importanza di questa fondamentale misura di solidarietà.la donazione di, e ovviamente delle cellule che possono da essotratte, può rappresentare una vera e propria terapia per chi soffre di malattie che comportano la necessità di disporre di questa cura. Solo per che laè più. Lo confermano i dati di “Globuli Rosa, indagine commissionata dal Centro Nazionalenell’ambito della Campagna “Dona Vita, dona”.

