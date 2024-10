Iodonna.it - Orgogliosa di fare la nonna per i suoi nipotini - tre più uno in arrivo - e la dog sitter per i corgi di Elisabetta II, Sarah Ferguson ha un obiettivo: le figlie Beatrice ed Eugenia a corte

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È sempre più indaffarata a. Oggi festeggia il suo 65esimo compleanno e, dice, si sente al top. In effetti, da quando non ci sono più il principe Filippo, che la trovava antipatica e pericolosa per la Corona, e la regina, che invece l’aveva in simpatia tanto da averle lasciato i, la duchessa di York ha potuto mettere fine al bando che le avevano imposto dal divorzio con Andrea ed è rientrata a Buckingham Palace. Un rientro senza fan, in sordina, ma con un ruolo di spalla per l’ex marito e per leedche pochi avrebbero previsto.