Nuove perizie sul caso Gruber: la Corte d'assise di Bolzano dispone ulteriori indagini psichiatriche (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'attenzione si concentra nuovamente sul processo di Alexander Gruber, accusato di omicidio preterintenzionale aggravato nei confronti della compagna Sigrid Gröber. La Corte d'assise di Bolzano ha accolto la richiesta della Procura e delle parti civili di eseguire una nuova perizia psichiatrica, finalizzata a determinare lo stato mentale dell'imputato al momento dei fatti. La decisione è emersa durante l'udienza del 23 ottobre, quando verrà affidato l'incarico allo psichiatra Eraldo Mancioppi. Il contesto del caso Gruber Il caso di Alexander Gruber risale alla tragica notte del 19 febbraio 2023, quando Sigrid Gröber è stata trovata in fin di vita sulle scale del loro appartamento a Merano, a seguito di violenti maltrattamenti. Gruber è accusato di aver aggredito la sua compagna, portando a conseguenze fatali.

Femminicidio di Merano, perizia psichiatrica da rifare - Ritenuto "di non poter decidere, allo stato degli atti", la Corte d'assise di Bolzano ha accolto la richiesta di Procura e parti civili di disporre una nuova perizia sullo stato di mente di Alexander ... (ansa.it)

