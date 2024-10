Metropolitanmagazine.it - Nuove denunce contro Sean “Diddy” Combs, per la prima volta da un ragazzo minorenne

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ieri,è stato denunciato che le accuse di aver violentato donne, aggredito sessualmente uomini e molestato undi 16 anni. È lache viene citato in giudizio da una persona che sostiene di aver subito abusi quando era. Almeno sei cause legali sono state intentatepresso la corte federale di Manhattan, aggiungendosi a una lista crescente di rivendicazioni legaliil magnate dell’hip-hop, tutte da lui negate. Lesono state intentate in forma anonima per proteggere l’identità degli accusatori, due da donne identificate come Jane Does e quattro da uomini identificati come John Does.