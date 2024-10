Nations League 24/25, Freuler e Isaksen a segno in Svizzera-Danimarca (Di martedì 15 ottobre 2024) Padroni di casa in vantaggio alla AFG Arena di San Gallo, dove si stanno scontrando Svizzera e Danimarca in Nations League. All’intervallo lo score recita 2-1 e un paio di marcatori sono ben conosciuti dal pubblico italiano e dagli appassionati del nostro campionato. A sbloccare le marcature è stato infatto Remo Freuler, centrocampista del Bologna e con un passato all’Atalanta, mentre l’1-1 l’ha firmato pochi istanti dopo Gustav Isaksen, esterno offensivo arrivato due estate fa alla Lazio. Nel finale un fallo in area di rigore da parte di Patrick Dorgu, esterno del Lecce, ha invece portato a un rigore per gli elvetici, che sono tornati in vantaggio con Amdouni. Nations League 24/25, Freuler e Isaksen a segno in Svizzera-Danimarca SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Padroni di casa in vantaggio alla AFG Arena di San Gallo, dove si stanno scontrandoin. All’intervallo lo score recita 2-1 e un paio di marcatori sono ben conosciuti dal pubblico italiano e dagli appassionati del nostro campionato. A sbloccare le marcature è stato infatto Remo, centrocampista del Bologna e con un passato all’Atalanta, mentre l’1-1 l’ha firmato pochi istanti dopo Gustav, esterno offensivo arrivato due estate fa alla Lazio. Nel finale un fallo in area di rigore da parte di Patrick Dorgu, esterno del Lecce, ha invece portato a un rigore per gli elvetici, che sono tornati in vantaggio con Amdouni.24/25,inSportFace.

Nations League – McTominay e Gilmour titolari per la Scozia - Implicazioni e aspettative La presenza di McTominay e Gilmour nel centrocampo scozzese è significativa, poiché entrambi offrono una combinazione di esperienza e dinamismo. La Scozia, reduce da buone prestazioni nelle precedenti partite di Nations League, cerca di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro il Portogallo. (Terzotemponapoli.com)

Nations League – Analisi Pre-Partita : Kosovo-Cipro. Rrahmani titolare - Questo sistema consente alla squadra di avere solidità al centro, ma dipende molto dall’efficienza dei difensori esterni nel coprire le fasce. Kosovo – Cipro: Un Match Equilibrato La partita si preannuncia interessante e potenzialmente equilibrata. Il match tra Kosovo e Cipro, valido per la quarta giornata della Nations League, vede le due squadre schierarsi con formazioni ben strutturate ... (Terzotemponapoli.com)

Nations League - Polonia-Croazia ‘Made in Serie A’ : Borna Sosa risponde a Zielinski - Al minuto 20 è poi arrivato il pari della formazione croata con Borna Sosa, esterno del Torino che in questa prima parte di stagione ha faticato un po’ ma che ora sta ritrovando la miglior forma. Il punteggio è di 1-1 a Varsavia ed è tutto Made in Serie A. Padroni di casa in vantaggio dopo appena cinque giri d’orologio grazie a Zielinski, perfettamente imbeccato in area da Kacper Urbanski, ... (Sportface.it)