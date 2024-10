Napoli-Tchatchoua: La Juve vuole disturbare la trattativa (Di martedì 15 ottobre 2024) Napoli-Tchatchoua: la Juventus si inserisce, rischio asta per il talento del Verona Calciomercato Napoli. Jackson Tchatchoua è nel mirino del Napoli, ma la Juventus sembra intenzionata a complicare i piani partenopei. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, il club bianconero avrebbe deciso di monitorare da vicino la situazione dell’esterno camerunense dell’Hellas Verona, autore fin qui di un ottimo avvio di stagione. Tchatchoua, 21 anni, è uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Giovanni Manna per rafforzare le fasce della squadra allenata da Antonio Conte. L’inserimento della Juventus rischia di scatenare un’asta che potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino, mettendo in discussione l’interesse del Napoli e costringendo la società a valutare altre alternative. Napolipiu.com - Napoli-Tchatchoua: La Juve vuole disturbare la trattativa Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024): lantus si inserisce, rischio asta per il talento del Verona Calciomercato. Jacksonè nel mirino del, ma lantus sembra intenzionata a complicare i piani partenopei. Secondo quanto riportato da Tutto, il club bianconero avrebbe deciso di monitorare da vicino la situazione dell’esterno camerunense dell’Hellas Verona, autore fin qui di un ottimo avvio di stagione., 21 anni, è uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Giovanni Manna per rafforzare le fasce della squadra allenata da Antonio Conte. L’inserimento dellantus rischia di scatenare un’asta che potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino, mettendo in discussione l’interesse dele costringendo la società a valutare altre alternative.

