Motocross svelato il calendario provvisorio del Mondiale 2025 | ultima tappa in Australia almeno due round italiani

(Di martedì 15 ottobre 2024) Al termine della stagione 2024, Infront Moto Racing ha reso noto ildel. Confermato il numero di Gran Premi (20), ma non mancano alcune novità interessanti a livello di date e soprattutto località . Prima di concentrarci su MXGP e MX2, cominciamo dal ritorno negli Stati Uniti del Cross delle Nazioni. La prossima edizione dell’evento si svolgerà all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) dal 4 al 5 ottobre, inoltre è già stata assegnata alla Francia l’organizzazione del Nazioni 2026 (che tornerà ad Ernée, come un anno fa). L’opening delandrà in scena in Argentina ad inizio marzo, mentre il primo appuntamento europeo è previsto il 16 marzo in Spagna.