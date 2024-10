Monica Ferraris prima italiana al timone dell’American Ceramic Society

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per lavolta, a ricoprire il ruolo di presidenteè una figura di nazionalità, ed è la professoressadel Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia-DISAT., membro dell’ACerS dal 1995 per la sezione Engineerings Division, è stata insignita della prestigiosa carica grazie al suo contributo pluriennale nella ricerca e nel progresso della scienza e tecnologia dei materiali vetrosi ei a livello internazionale, allo sviluppo di soluzioni innovative con applicazioni che vanno dall’aerospazio al biomedicale, distinguendosi come una delle figure più influenti nel suo settore.