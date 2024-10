Moldavia, allarme Usa: Russia vuole minare elezioni e referendum su adesione Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) L’allarme degli Stati Uniti: la Russia sta cercando di influenzare illecitamente le prossime elezioni presidenziali in Moldavia e il referendum del 20 ottobre sull’adesione del Paese all’Ue. Gli Usa, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, sono “certi” che “la Russia tenterà attivamente di minare” le consultazioni popolari. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “rimarranno al fianco della Moldavia”. Lapresse.it - Moldavia, allarme Usa: Russia vuole minare elezioni e referendum su adesione Ue Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’degli Stati Uniti: lasta cercando di influenzare illecitamente le prossimepresidenziali ine ildel 20 ottobre sull’del Paese all’Ue. Gli Usa, ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti, sono “certi” che “latenterà attivamente di” le consultazioni popolari. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “rimarranno al fianco della”.

"Arriveremo fino alla Moldavia". Ecco chi sta combattendo in trincea per Putin : Russia - una verità inquietante - Narrazioni a parte, la sensazione è che alla base di tutto ci sia qualcosa di diverso, più pratico: «Lo scorso anno avevo bisogno di lavorare - spiega un altro, “Snake” -, volevo fare l'operaio. L'ufficio di collocamento mi ha mandato in ospedale per un test medico e il giorno della visitami hanno reclutato con la forza dicendomi: ecco, ora hai il lavoro. (Liberoquotidiano.it)

“Milioni di dollari dalla Russia per comprare le presidenziali in Moldavia” : l’allarme alla vigilia del voto (anche sull’adesione all’Ue) - Il clima attorno alla tornata elettorale è incandescente: lo scorso giugno gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada hanno messo in guardia dall’attivismo russo per influenzare le elezioni presidenziali e incitare alle proteste, soprattutto mediante l’utilizzo di fake news e attraverso la propaganda online, in caso di mancata vittoria di un candidato filorusso. (Ilfattoquotidiano.it)