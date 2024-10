Mo: Fratoianni, 'Meloni abbia coraggio di riconoscere Stato di Palestina' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come fa, presidente Meloni, a non vedere l'ipocrisia e la complicità dell'Europa nel genocidio in corso a Gaza: sono ormai 12 mesi che la reazione del criminale di guerra Benjamin Netanyahu, dopo il vergognoso e inaccettabile terribile attacco terroristico di Hamas che abbiamo allora condannato e che condanniamo ancora oggi senza alcuna esitazione, mette in atto un genocidio sulla pelle del popolo palestinese colpevole solo di essere palestinese". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervenendo in aula, a Montecitorio, sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni. Liberoquotidiano.it - Mo: Fratoianni, 'Meloni abbia coraggio di riconoscere Stato di Palestina' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Come fa, presidente, a non vedere l'ipocrisia e la complicità dell'Europa nel genocidio in corso a Gaza: sono ormai 12 mesi che la reazione del criminale di guerra Benjamin Netanyahu, dopo il vergognoso e inaccettabile terribile attacco terroristico di Hamas chemo allora condannato e che condanniamo ancora oggi senza alcuna esitazione, mette in atto un genocidio sulla pelle del popolo palestinese colpevole solo di essere palestinese". Lo afferma Nicoladi Avs intervenendo in aula, a Montecitorio, sulle comunicazioni della presidente del Consiglio

