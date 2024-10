Meloni: "Con Fitto in Commissione Ue miglioramento rispetto a quella uscente" (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 La composizione annunciata, di questa squadra farà parte il ministro Raffaele Fitto che la presidente von der Leyen ha voluto designare nel ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla composizione della Commissione uscente che vedeva 4 vice presidenti esecutivi e 7 vice presidente complessivi, ma nessuno di questi era italiano. Differentemente da quanto sperato da alcuni, questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo rafforzata da un Governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica in cui tutto intorno a noi è instabile. Una realtà molto distante da un continuo mantra di presunto un isolamento internazionale italiano". Iltempo.it - Meloni: "Con Fitto in Commissione Ue miglioramento rispetto a quella uscente" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 La composizione annunciata, di questa squadra farà parte il ministro Raffaeleche la presidente von der Leyen ha voluto designare nel ruolo di vicepresidente esecutivo dellaeuropea. Un notevoleper la nostra Nazionealla composizione dellache vedeva 4 vice presidenti esecutivi e 7 vice presidente complessivi, ma nessuno di questi era italiano. Differentemente da quanto sperato da alcuni, questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo rafforzata da un Governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica in cui tutto intorno a noi è instabile. Una realtà molto distante da un continuo mantra di presunto un isolamento internazionale italiano".

