Meloni a M5s: "Soldi dalla finestra li avete buttati voi, vi vestite con la maschera di ferro" (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Ci vuole una maschera di ferro per dire che questo Governo getta i Soldi dalla finestra, anche volendo non si potrebbe perché li avete già gettati tutti voi. Vi prego! Ci vuole coraggio, noi non siamo nella condizione di farlo grazie all'eredità che ci avete lasciato". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel corso della replica in Aula al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni a M5s: "Soldi dalla finestra li avete buttati voi, vi vestite con la maschera di ferro" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Ci vuole unadiper dire che questo Governo getta i, anche volendo non si potrebbe perché ligià gettati tutti voi. Vi prego! Ci vuole coraggio, noi non siamo nella condizione di farlo grazie all'eredità che cilasciato". Lo ha detto la premier, Giorgia, nel corso della replica in Aula al Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

