Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giocatore francese Ylian Mbappé sarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "stupro e violenza sessuale", secondo L'articolo Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mbappé smentisce accuse di stupro in Svezia: “Fake news” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il giocatore francese Yliansarebbe oggetto di un'indagine della polizia svedese per "e violenza sessuale", secondo L'articolodiin: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Di fronte alla portata che questa vicenda comincia ad assumere sui social network in Francia, l'entourage del giocatore ha voluto reagire con fermezza a inizio serata. Incolpato indirettamente dal giocatore nel suo tweet, il Paris SG preferisce "ignorarlo e mantenere la sua classe e dignità", ha detto all'Afp una fonte vicina al club.