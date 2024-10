Manovra da 30 miliardi | governo approva Dalle banche 35 miliardi esulta Salvini Mille euro per i nuovi nati

Manovra da 30 miliardi: governo approva. Dalle banche 3,5 miliardi, esulta Salvini. Mille euro per i nuovi nati (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo quasi due ore di riunione, il Consiglio dei ministri ha approvato la Manovra. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il Ministero dell'Economia in una nota, in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati finora dal governo Meloni, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 L'articolo Manovra da 30 miliardi: governo approva. Dalle banche 3,5 miliardi, esulta Salvini. Mille euro per i nuovi nati proviene da Firenze Post. .com - Manovra da 30 miliardi: governo approva. Dalle banche 3,5 miliardi, esulta Salvini. Mille euro per i nuovi nati Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo quasi due ore di riunione, il Consiglio dei ministri hato la. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il Ministero dell'Economia in una nota, in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economiciti finora dalMeloni, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30nel 2025, più 35nel 2026 e oltre 40nel 2027 L'articoloda 303,5per iproviene da Firenze Post.

