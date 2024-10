Macron a Netanyahu, 'Israele creato da una decisione dell'Onu' (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi che il premier israeliano Benyamin Netanyahu "non deve sottrarsi alle decisioni dell'Onu", affermando che fu proprio una decisione Onu che "creò" lo stato di Israele. E' quanto hanno riferito alcuni partecipanti al Consiglio dei ministri di oggi, citando frasi del presidente. "Netanyahu - avrebbe affermato Macron - non deve dimenticare che il suo Paese è stato creato da una decisione dell'Onu". L'allusione è al voto del novembre 1947 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul piano di divisione della Palestina in uno stato ebraico e uno arabo. "E di conseguenza, non è il momento di sottrarsi alle decisioni dell'Onu". Quotidiano.net - Macron a Netanyahu, 'Israele creato da una decisione dell'Onu' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente francese, Emmanuel, ha detto oggi che il premier israeliano Benyamin"non deve sottrarsi alle decisioni'Onu", affermando che fu proprio unaOnu che "creò" lo stato di. E' quanto hanno riferito alcuni partecipanti al Consiglio dei ministri di oggi, citando frasi del presidente. "- avrebbe affermato- non deve dimenticare che il suo Paese è statoda una'Onu". L'allusione è al voto del novembre 1947'Assemblea generalee Nazioni Unite sul piano di divisionea Palestina in uno stato ebraico e uno arabo. "E di conseguenza, non è il momento di sottrarsi alle decisioni'Onu".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele "Dovrebbe vergognarsi” - Dovrebbero vergognarsi” ha tuonato il leader israeliano. Monsignor Mounir Khairallah, vescovo di Batrun dei maroniti, ha dichiarato che i libanesi vogliono la pace e condannano l’odio. Taiwan Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Il Governo l’accusa di mantenere monopoli illegali, sebbene i dettagli della sentenza emessa da un tribunale federale di Seattle non siamo immediatamente chiari. (Api.follow.it)

5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele “Dovrebbe vergognarsi” - Monsignor Mounir Khairallah, vescovo di Batrun dei maroniti, ha dichiarato che i libanesi vogliono la pace e condannano l’odio. (Psmc) ha deciso di abbandonare i piani per la realizzazione di uno stabilimento produttivo in Giappone. Amazon ha ottenuto il parziale rigetto di una causa della Commissione federale per il commercio (Ftc) degli Stati Uniti. (Strumentipolitici.it)

5 Ottobre 2024 – Netanyahu a Macron che chiede stop invio armi ad Israele "Dovrebbe vergognarsi” - Il Piano per la Vittoria “può rafforzare rapidamente le posizioni dell’Ucraina, in particolare in prima linea” ed è considerato “interamente realizzabile dai nostri partner“. Monsignor Mounir Khairallah, vescovo di Batrun dei maroniti, ha dichiarato che i libanesi vogliono la pace e condannano l’odio. (Api.follow.it)