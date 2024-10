LIVE Italia-Irlanda 1-0, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: termina la prima frazione (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:16 Senza recupero termina la prima frazione. Azzurrini che hanno trovato il vantaggio grazie ad un gran gol di Casadei dopo aver sofferto per 20 minuti. Peccato per il penalty tirato altissimo da Gnonto, ma nel secondo tempo l’Irlanda dovrà scoprirsi e si apriranno varchi invitanti. A tra poco! FINE PRIMO TEMPO 45?- Toccato duro Gnonto, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per estrarre il primo cartellino giallo del match. 43?- Ci avviamo alla conclusione di una tutto sommato divertente prima frazione. 41?- Ndour si addormenta lasciandosi soffiare il pallone e commettendo poi fallo. 40?- Peccato perchè potevamo mettere in cassaforte il match e di conseguenza la qualificazione, ma ora siamo in controllo della partita dopo un avvio sofferto. 38?- Alle stelle il rigore di capitan Gnonto, che bada solo alla potenza. Si resta sull’1-0. Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 1-0, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: termina la prima frazione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:16 Senza recuperola. Azzurrini che hanno trovato il vantaggio grazie ad un gran gol di Casadei dopo aver sofferto per 20 minuti. Peccato per il penalty tirato altissimo da Gnonto, ma nel secondo tempo l’dovrà scoprirsi e si apriranno varchi invitanti. A tra poco! FINE PRIMO TEMPO 45?- Toccato duro Gnonto, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per estrarre il primo cartellino giallo del match. 43?- Ci avviamo alla conclusione di una tutto sommato divertente. 41?- Ndour si addormenta lasciandosi soffiare il pallone e commettendo poi fallo. 40?- Peccato perchè potevamo mettere in cassaforte il match e di conseguenza la qualificazione, ma ora siamo in controllo della partita dopo un avvio sofferto. 38?- Alle stelle il rigore di capitan Gnonto, che bada solo alla potenza. Si resta sull’1-0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Berrettini-Rune - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : terminato il primo match - A sorpresa l’azzurro ha scelto di non ritirarsi dal torneo di Shanghai dove ha esordito contro Christopher O’Connell.  Buon divertimento! . Sfida di alto livello per l’italiano che affronterà il giovane danese, numero 14 della classifica mondiale. Prima di allora i due giocatori si erano affrontati ad Acapulco (ritiro di Berrettini dopo un set) e ad Indian Wells (vittoria dell’italiano). (Oasport.it)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA : Luna Rossa-Ineos - rinvio a tempo indeterminato. Vento a 4 nodi - 7. Nulla a che vedere con il metro e mezzo di giovedì. 47 Il vento previsto è sempre tra 6-10 nodi. 10. Molti esperti sostengono che la barca italiana abbia un leggero vantaggio in termini di velocità . 14. Fondamentale, come sempre, sarà il ruolo della partenza. 48 Oggi le onde dovrebbero avere un’altezza di circa 30 centimetri. (Oasport.it)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA : Luna Rossa al comando - gara interminabile con 8 lati - Sulla stampa locale, qualche settimana fa, hanno scritto che ci tengono più a riportare a casa l’America’s Cup che il Mondiale di calcio…Vedremo se il sogno si concretizzerà o se l’attesa sarà destinata a protrarsi. 9. 32 Ineos costretta ad una virata in più per approcciare le boe. Ineos è più veloce in questa fase navigando verso destra. (Oasport.it)