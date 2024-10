Liberi 11 fedelissimi di Messina Denaro, i termini di custodia cautelare sono scaduti (Di martedì 15 ottobre 2024) La corte d’appello di Palermo ha ridotto le condanne per il venir meno dell’aggravante di mafia a boss e gregari vicino a Matteo Messina Denaro. Lasciano il carcere anche due boss che erano reclusi al 41 bis Ilgiornale.it - Liberi 11 fedelissimi di Messina Denaro, i termini di custodia cautelare sono scaduti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La corte d’appello di Palermo ha ridotto le condanne per il venir meno dell’aggravante di mafia a boss e gregari vicino a Matteo. Lasciano il carcere anche due boss che erano reclusi al 41 bis

Matteo Messina Denaro - cade un’aggravante : pene ridotte in appello e scarcerazioni per i fedelissimi del boss - La Cassazione, però, nel 2023 rimandò tutto ai giudici di secondo grado del capoluogo per valutare l’esistenza della aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa. . Dall’indagine venne fuori anche una intercettazione shock in cui, il factotum di Gaspare Como, Vincenzo Signorello, rivendicava la bontà della scelta di Totò Riina di rapire e uccidere il piccolo Giuseppe Di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Matteo Messina Denaro - scadono i termini di custodia dei suoi uomini - I due erano finiti in manette nel blitz “Anno Zero”, condotto dai carabinieri e della Dda di Palermo. . Le pene sono state ridotte Sono state ridotte, in appello le pene e sono stati ordinate delle scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro che, nelle prossime ore, torneranno liberi. (361magazine.com)

Gli undici fedelissimi di Matteo Messina Denaro? Tutti liberi : il pasticcio delle toghe - La Corte di Cassazione aveva chiesto la rivalutazione di un'aggravante, quella del reimpiego dei profitti dell'attività criminosa in forme di investimenti leciti. Ma nel frattempo gli imputati che non hanno altre condanne possono restare a piede libero. Adesso è possibile un ulteriore ricorso alla Cassazione. (Liberoquotidiano.it)