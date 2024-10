Libano, “Unifil manterrà tutte le posizioni”. Netanyahu: “False accuse a Israele” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – I peacekeeper delle Nazioni Unite manterranno tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi visto L'articolo Libano, “Unifil manterrà tutte le posizioni”. Netanyahu: “False accuse a Israele” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Libano, “Unifil manterrà tutte le posizioni”. Netanyahu: “False accuse a Israele” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – I peacekeeper delle Nazioni Unite manterrannoleinnonostante le richieste israeliane di spostarsi visto L'articolo, “le”.: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Libano - “Unifil manterrà tutte le posizioni”. Netanyahu : “False accuse a Israele” - “L’esercito – ha detto – ha fatto del suo meglio per evitare di danneggiare il personale dell’Unifil, pur colpendo i combattenti di Hezbollah. Noi continuiamo a combattere – ha detto Netanyahu – Paghiamo un prezzo doloroso, ma abbiamo ottenuto risultati straordinari e continueremo a ottenerli”. Il premier israeliano ha poi accusato Hezbollah di usare le postazioni Unifil come copertura mentre ... (Ildenaro.it)