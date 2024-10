Lamborghini tra le migliori aziende dove lavorare: ecco perché (Di martedì 15 ottobre 2024) Sant’Agata Bolognese (Bologna), 15 ottobre 2024 – Automobili Lamborghini si aggiudica il riconoscimento Top job best employers 2024/2025, affermandosi come uno dei migliori luoghi di lavoro in Italia e classificandosi al primo posto nel settore automotive, grazie ad un alto punteggio complessivo. L'award viene conferito ogni anno dall'Istituto tedesco di qualità Itqf che stabilisce, attraverso un sondaggio anonimo tra i dipendenti ed un complesso calcolo di rating sulla base delle risposte fornite dai lavoratori, quali siano le migliori aziende nelle quali lavorare. Lo studio si basa su una valutazione approfondita, tramite una serie di domande, di aspetti quali il clima lavorativo, lo sviluppo professionale, le opportunità di crescita, la sostenibilità ed i valori aziendali. Grazie a un sondaggio online che ha raccolto 10. Ilrestodelcarlino.it - Lamborghini tra le migliori aziende dove lavorare: ecco perché Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sant’Agata Bolognese (Bologna), 15 ottobre 2024 – Automobilisi aggiudica il riconoscimento Top job best employers 2024/2025, affermandosi come uno deiluoghi di lavoro in Italia e classificandosi al primo posto nel settore automotive, grazie ad un alto punteggio complessivo. L'award viene conferito ogni anno dall'Istituto tedesco di qualità Itqf che stabilisce, attraverso un sondaggio anonimo tra i dipendenti ed un complesso calcolo di rating sulla base delle risposte fornite dai lavoratori, quali siano lenelle quali. Lo studio si basa su una valutazione approfondita, tramite una serie di domande, di aspetti quali il clima lavorativo, lo sviluppo professionale, le opportunità di crescita, la sostenibilità ed i valori aziendali. Grazie a un sondaggio online che ha raccolto 10.

