Pronosticipremium.com - La Schedina pronta di Nations League del 15 ottobre

Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi si svolgono 8 emozionanti gare dei vari gironi di UEFA, e noi abbiamo preparato unache potrebbe portarti a fare il colpo grosso! Abbiamo selezionato pronostici con quote complessive elevate, ideali da giocare integralmente o come spunto per le tue scommesse personali. Pronti a tuffarvi nel divertimento? Ecco la nostra proposta di gioco! Ladel Giorno Partita Pronostico Quota Irlanda del Nord vs Bulgaria Squadra casa vince almeno un tempo 1.47 Polonia vs Croazia X Primo Tempo e/o X Finale 1.65 Spagna vs Serbia Over 1,5 squadra casa 1.45 Svizzera vs Danimarca Gol 2.00 Bielorussia vs Lussemburgo Combo 1X + Under 4,5 1.50 Lituania vs Romania 2 1.50 Scozia vs Portogallo Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 1.40 Kosovo vs Cipro Combo 1 + Over 1,5 1.