La psicoanalisi social e i problemi immaginari che ci dona il benessere

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’umore della mia giornata può cambiare moltissimo alle nove del mattino, quando apro lo Spelling Bee del New York Times e vedo che lettere ci sono quel giorno. Spelling Bee è un giochino in cui, con sette lettere, devi comporre più parole possibili. I giorni in cui tra le lettere ci sono la “i” e la “n” e la “g” sono giorni di cuccagna: posso fare il gerundio di tutti i verbi. Non molto tempo fa, in una giornata gerundiva, ho scritto nelle storie di Instagram che avevo imparato una cosa: tra i gerundi di quel giorno c’era quello di «graffiti», il verbo; che, avevo scoperto, si scrive con due “i”, «graffitiing». A commento, m’è arrivato il messaggio d’una fanciulla che conosco, la quale mi ha spiegato che per lei giornate come quella, in cui lo Spelling Bee per venire completato aveva così tante parole, erano fonte d’ansia.