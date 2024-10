Lanazione.it - La prima business tower pisana: "Simbolo del potenziale cittadino"

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’intero sesto piano della Torre Nord è stato locato da ATI Invest a Steam, societàdel Gruppo Sintecnica, che lavora su scala internazionale nel settore della geotermia e che insedierà a Cisanello il suo quartier generale. La torre diventerà lacittadina e oltre alla nuova sede di Steam, ospiterà la nuova sede dello studio di ingegneria e architettura Ati Project (negli ultimi sette piani). I restanti piani sono disponibili in affitto per altre sedi aziendali e uffici mentre al piano terra ci sarà uno spazio dedicato a un bar e un ristorante. Steam è stata fondata nel 1987 e dal 2015 è entrata a far parte del gruppo Sintecnica, operando in più di 30 paesi e diventando uno dei principali attori mondiali nella consulenza e progettazione in campo geotermico.