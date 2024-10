Iodonna.it - La giovane artista presenta il nuovo brano "Briciole" e racconta: «Sogno di lavorare con Laura Pausini e Andrea Bocelli»

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Carlotta Caccamo è unache sta muovendo i suoi primi passi nella musica. L’amore per questo mondo arriva da lontano, come ci hato in questa intervista. E ora ilè proprio quello di continuare a esprimersi tramite le sue canzoni. Così come ha fatto con il suo, dal titolo. «Una canzone che parla di un amore, un colpo di fulmine bello, intenso, forte, ma che purtroppo non diventerà mai nulla di più».