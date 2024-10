Secoloditalia.it - La diplomazia dei Panda: arrivano negli Usa due esemplari giganti dalla Cina. “Un momento storico”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Trasferimento a Washington per Bao Li e Qing Bao. Con il ‘Express’ torna ladeiin unin cui non mancano tensioni trae Stati Uniti. I duesbarcanoStati Uniti, doveRepubblica Popolare a meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane. Sono i primi in 24 anni a partirealla volta di Washington, sottolineano i media americani. L’arrivo deie i rapporti tra Usa eLunedì sera i due, entrambi di tre anni, hanno lasciato la ‘base’ a Dujiangyan, nel sudovest della. A bordo di un volo, ‘Express’ per l’occasione, sono partiti alle prime ore di oggi diretti a Washington. Per il viaggio ci sono germogli di bambù, carote e acqua, come assicuratoChina Wildlife Conservation Association. Vanno in prestito al National Zoo per dieci anni.