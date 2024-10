Isole di calore, a Firenze Nova arrivano i droni per combattere il cambiamento climatico (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayCentraline fisse, coperture, droni, sistemi verdi integrati e di misurazioni indossabili per studiare e realizzare azioni contro i cambiamenti climatici in città e agire poi di conseguenza. È il progetto Life-Escapos 2023-2027 Firenzetoday.it - Isole di calore, a Firenze Nova arrivano i droni per combattere il cambiamento climatico Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayCentraline fisse, coperture,, sistemi verdi integrati e di misurazioni indossabili per studiare e realizzare azioni contro i cambiamenti climatici in città e agire poi di conseguenza. È il progetto Life-Escapos 2023-2027

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consegne di sangue e farmaci con i droni alle Isole Eolie - partono i primi test dopo il via libera dell'Enac - Un sistema autonomo e multimodale per la consegna di sangue, emocomponenti, organi e medicinali che abilita il personale medico all’utilizzo di droni in maniera semplice e immediata nel rispetto delle normative, garantendo la qualità del bene trasportato e una consegna automatica e in totale... (Messinatoday.it)

Isole Eolie - trasporto di merci fino a 40kg con droni cargo : partito il progetto 'Servizio pilota Isole Minori' di Poste Italiane e Leonardo - Nelle isole Eolie, il trasporto di merci (e non solo) fino a 40kg verrà effettuato con droni cargo appositi, grazie al progetto 'Servizio pilota Isole Minori' di Poste Italiane e Leonardo. L'ambizioso progetto, si inserisce nel più ampio contesto del programma di ricerca e innovazione del Centro Naz . (Ilgiornaleditalia.it)

Isole Eolie - trasporto di merci fino a 40kg con droni cargo : partito il progetto 'Servizio pilota Isole Minori' di Poste Italiane e Leonardo - L'ambizioso progetto, si inserisce nel più ampio contesto del programma di ricerca e innovazione del Centro Naz . Nelle isole Eolie, il trasporto di merci (e non solo) fino a 40kg verrà effettuato con droni cargo appositi, grazie al progetto 'Servizio pilota Isole Minori' di Poste Italiane e Leonardo. (Ilgiornaleditalia.it)