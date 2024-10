Inchiesta ultras Inter e Milan, Calabria sentito come testimone (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue l`Inchiesta sugli ultras condotta dalla Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, che due settimane fa ha portato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue l`suglicondotta dalla Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, che due settimane fa ha portato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras Inter e Milan : Marotta e Scaroni convocati dall’Antimafia - La Commissione Parlamentare Antimafia convocherà Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni nell'ambito dell'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. (Pianetamilan.it)

Inchiesta ultras Inter e Milan : giovedì sarà interrogato Calhanoglu - Il centrocampista turco Hakan Calhanoglu sarà ascoltato dai PM giovedì nell'ambito dell'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. (Pianetamilan.it)

Inchiesta ultras - dopo Inzaghi e Zanetti sarà ascoltato Calhanoglu! Il motivo - Così come sottolineato da Sky Sport, nelle prossime ore, sarà ascoltato Hakan Calhanoglu, convocato per fornire la sua testimonianza come persona informata sui fatti. L’indagine ha preso una piega più ampia quando gli atti sono stati trasferiti a Roma, nella Commissione parlamentare antimafia, sollevando così ulteriori interrogativi sui legami tra il mondo delle tifoserie e figure vicine ai club. (Inter-news.it)