In arrivo il primo Hyatt Regency in Italia | un nuovo hotel a Roma per affari e turismo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’espansione diinavrà uncapitolo con l’apertura delnel paese, prevista per il 2025. Situato nei pressi della Stazione Termini, ilrappresenta una strategicissima location sia per i professionisti in viaggio d’che per i turisti. Questa mossa non solo segna l’ingresso della storica catena alberghiera nella capitale, ma sottolinea anche l’interesse crescente dinel mercatono. Dettagli sull’apertura dell’Rome Terminiha annunciato che ilsarà ricavato da una struttura precedentemente utilizzata come Radisson. L’disporrà di 238 camere e suite, e un ampio spazio per eventi e conferenze di oltre mille metri quadrati.