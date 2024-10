Impasse Unifil: regole da rifare? L’Onu non è in grado di riscriverle (Di martedì 15 ottobre 2024) Per rivedere gli obiettivi del contingente affinché possa fronteggiare Hezbollah servirebbe l’ok (impossibile) del Consiglio di sicurezza. L’alternativa resta il ritiro. Ue: «Grave preoccupazione». Josep Borrell: «Troppo lenti». Laverita.info - Impasse Unifil: regole da rifare? L’Onu non è in grado di riscriverle Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 15 ottobre 2024) Per rivedere gli obiettivi del contingente affinché possa fronteggiare Hezbollah servirebbe l’ok (impossibile) del Consiglio di sicurezza. L’alternativa resta il ritiro. Ue: «Grave preoccupazione». Josep Borrell: «Troppo lenti».

