Sport.quotidiano.net - Il tecnico. Amarezza Di Carlo:: "Siamo arrabbiati»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) La brutta sconfitta di Terni non ha permesso agli uomini guidati da Didi progredire rispetto a quanto visto una settimana prima in casa col Pescara. O meglio, qualcosa in più nella fase difensiva era sembrato esserci, seppur soltanto nella prima parte di gara. Quella venuta quasi completamente a mancare però è stata la capacità di creare soluzioni di gioco fino a produrre veri e propri pericoli. "tutti– ha commentato l’allenatore del Picchio –. Ci dispiace per i nostri tifosi. Abbiamo perso e ce lomeritato. Dobbiamo lavorare di più e con maggior attenzione. Mi è piaciuto il modo in cuipartiti. Abbiamo cercato di mantenere un equilibrio facendo appositamente giocare la Ternana. Volevamo che si aprissero un po’ per poi provare a colpire negli spazi.