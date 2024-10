Il ricordo di Felice Maritano, il carabiniere ucciso dalle Brigate rosse (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giorno degli onori. Martedì, alla presenza del comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 50° anniversario della morte del maresciallo “alla memoria” Felice Maritano. Il sottufficiale rimase ucciso nella frazione Robbiano del comune di Milanotoday.it - Il ricordo di Felice Maritano, il carabiniere ucciso dalle Brigate rosse Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giorno degli onori. Martedì, alla presenza del comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi, si è svolta la cerimonia di commemorazione del 50° anniversario della morte del maresciallo “alla memoria”. Il sottufficiale rimasenella frazione Robbiano del comune di

Cerimonia a Mediglia per il 50° anniversario della morte di Felice Maritano - vittima delle Brigate Rosse - Il sindaco di Mediglia ha espresso parole di riconoscimento per l’impatto che Maritano ha avuto sulla sicurezza della comunità, evidenziando l’importanza di rimanere uniti nel ricordo di chi ha dato la vita per la patria. La figura di Felice Maritano e il contesto storico Nato in provincia di Torino, Felice Maritano ha dedicato gran parte della sua vita al servizio nell’Arma dei Carabinieri, in ... (Gaeta.it)

Mediglia commemora Felice Maritano - lo “sceriffo buono” eroe degli anni di piombo - Valori che il maresciallo Maritano ha contribuito a riaffermare, con forza. Era il 15 ottobre 1974. Grazie a uomini come lui, ora viviamo in uno Stato democratico, basato sulla giustizia e l’equità”. Se si trattava di persone in condizioni di disagio, lui stesso regalava soldi, o vestiti. Oltre alle autorità locali (in testa il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano), alla commemorazione ha preso ... (Ilgiorno.it)