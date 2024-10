Lanazione.it - Il giardino della pace: "L’abbraccio di Pisa alla famiglia di Lele. Lo ricorderemo sempre"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Antonia CasiniVenticinque anni fa "il comportamento dell’allora vertici dell’esercito fu diverso. Oggi è una giornata importante". Un rapporto ricucito. Anche se Francesco, il fratello di Emanuele, l’allievo parà ucciso nel 1999 all’internoGamerra, spiega che lanon ha mai avuto conflitti con l’esercito, ma solo con coloro che fecero del male a", come scriviamo anche nelle pagine nazionali. In via Di Gello, a pochi passi dcaserma dove fu ammazzato, è stato inaugurato un parco in memoria del 26enne siracusano morto, per la Procurana, dopo che era stato fatto salire sulla torretta di asciugatura dei paracaduti e fatto cadere da tre ’nonni’ (uno assolto, Antico, e due in attesasentenza di appello, in primo grado sono stati condannati). È stato don Federico a benedire l’area invocando "il Dioverità e