Il 16 ottobre è la Giornata mondiale dell'alimentazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Nell'autunno 2022 abbiamo sfondato il tetto delle 8 miliardi di persone che vivono sul pianeta Terra. Un traguardo di non poco conto, soprattutto se consideriamo che per ognuna di queste persone servirebbero, in linea teorica, tre pasti al giorno. Ebbene, se per alcuni l'approvvigionamento di cibo è una semplice attività quotidiana, per tanti altri riuscire ad avere accesso ai generi alimentari è molto più complesso. Proprio da qui nasce la necessità di celebrare una Giornata mondiale dell'alimentazione come quella che ricordiamo annualmente ogni 16 ottobre.

