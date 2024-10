Harris, 'Trump pericoloso, vuole usare l'esercito contro nemici' (Di martedì 15 ottobre 2024) Donald Trump "considera tutti coloro che non sono con lui dei nemici del Paese. Li ha chiamati i nemici dall'interno. E ha detto che userà contro di loro l'esercito. Lo sappiamo con chi se la prenderà: giornalisti, funzionari elettorali e giudici. Per questo credo che un secondo mandato di Trump sarebbe pericoloso". Lo ha detto Kamala Harris nel corso di un comizio in Pennsylvania. Quotidiano.net - Harris, 'Trump pericoloso, vuole usare l'esercito contro nemici' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Donald"considera tutti coloro che non sono con lui deidel Paese. Li ha chiamati idall'interno. E ha detto che useràdi loro l'. Lo sappiamo con chi se la prenderà: giornalisti, funzionari elettorali e giudici. Per questo credo che un secondo mandato disarebbe". Lo ha detto Kamalanel corso di un comizio in Pennsylvania.

