Gundam | Requiem for Vengeance il nuovo anime d’azione di Netflix | quando esce

Arriva su Netflix "Gundam: Requiem for Vengeance", la nuova serie TV anime diretta da Erasmus Brosdau e scritta da Gavin Hignight. La produzione, raccontata dal punto di vista dei soldati che guidano gli Zaku del Principato di Zeon, riporta sul piccolo schermo la celebre Guerra di un anno

