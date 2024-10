Grande Fratello, battibecco tra Shaila e Beatrice Luzzi: “Tu sei una scienziata?” (Di martedì 15 ottobre 2024) Grande Fratello, il battibecco tra Shaila Gatta e l’opinionista Beatrice Luzzi. Ecco cos’è accaduto Grande Fratello, Shaila Gatta affronta un battibecco in diretta con l’opinionista Beatrice Luzzi. La giovane ballerina è ritornata sui suoi passi riavvicinandosi a Javier Martinez. I due nonostante sono tornati vicini e sereni, non è ancora esploso l’amore e dunque non si sono ancora scambiati un vero e proprio bacio. Leggi anche Grande Fratello, tutta la verità tra Enzo Paolo Turchi e Carmen: la spiazzante rivelazione Il battibecco in diretta L’opinionista Beatrice Luzzi dopo aver visionato le nuove immagini di Shaila e Javier afferma: “ non si è vista una cosa molto antipatica che è successo due o tre giorni fa, quando Shaila è andata nel letto di Javier spinta da Le Non è la Rai, l’ha provocato, poi è andata da loro a prenderlo un pò in giro. 361magazine.com - Grande Fratello, battibecco tra Shaila e Beatrice Luzzi: “Tu sei una scienziata?” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024), iltraGatta e l’opinionista. Ecco cos’è accadutoGatta affronta unin diretta con l’opinionista. La giovane ballerina è ritornata sui suoi passi riavvicinandosi a Javier Martinez. I due nonostante sono tornati vicini e sereni, non è ancora esploso l’amore e dunque non si sono ancora scambiati un vero e proprio bacio. Leggi anche, tutta la verità tra Enzo Paolo Turchi e Carmen: la spiazzante rivelazione Ilin diretta L’opinionistadopo aver visionato le nuove immagini die Javier afferma: “ non si è vista una cosa molto antipatica che è successo due o tre giorni fa, quandoè andata nel letto di Javier spinta da Le Non è la Rai, l’ha provocato, poi è andata da loro a prenderlo un pò in giro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

