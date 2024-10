Ilgiorno.it - Gli ultrà del Milan: “Mai fatte pressioni per i biglietti. La Curva Sud resta unita”

(Di martedì 15 ottobre 2024) LaSud spezza il silenzio durato due settimane sull’inchiesta che ha travolto i capidie Inter, con 19 arresti, diramando un comunicato ufficiale. Da un lato, il respingimento di ogni accusa su traffici illeciti eindebite per i, dall’altro un messaggio forte e chiaro: laSud va avanti così come è ora, con il suo nome, il suo striscione e la gestione “ria” del secondo blu, a differenza di quanto farà la Nord interista dove riemergeranno i vecchi gruppi con i loro vessilli. “Non abbiamo mai gestito parcheggi, non abbiamo mai gestito baracchini, non abbiamo mai gestito bar, non abbiamo mai ricevuto e soprattutto pretesodalla società”.